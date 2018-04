Al FuoriSalone sfila il Design pride

MILANO, 19 APR - Il dito di Cattelan montato sul tetto di una Mini e i carrelli della spesa, un gatto gigante e un mega orsacchiotto di peluche, i cartelli surreali che chiedono di abolire le feste vip e invitano a occupare sedie e tavoli: il Design Pride sfila per le vie di Milano, trascinando in un surreale corteo oltre 3000 persone. Insieme agli studenti dello IED, tanti designer e volti noti hanno preso parte alla street parade organizzata da Seletti e Paridevitale, che per il terzo anno di fila ha attraversato la città, partendo da Piazza Castello con arrivo in Piazza Affari. Sul truck musicale che ha guidato il corteo il rapper Ghemon e la cantante italo-brasiliana Gaia Gozzi, ad accompagnare la parade la Street Marching Brass Band P-Funking Band, mentre in Piazza Affari la festa è continuata fino a tardi con dj set di Shorty e Stefano Fontana.