Il Brasile si racconta al FuoriSalone

MILANO, 19 APR - Innovativo, sostenibile e con un tocco molto femminile: è il design made in Brasil, in scena allo spazio Edit per la Milano Design Week. In mostra oltre 60 designer e aziende brasiliane, selezionate da Apex-Brasil, l'Agenzia brasiliana per il commercio e l'investimento, in collaborazione con il Consolato Generale del Brasile a Milano. Già in prima linea nel superare le barriere del mondo del design, con i capolavori modernisti di Oscar Niemeyer, oggi i designer brasiliani sono impegnati nella sostenibilità, con 214 aziende nel Paese che investono per diventare titolari della certificazione FSC (Forest Stewardship Council) e scelgono materiali naturali come bambù, corda di cotone, tappi di bottiglie riciclati, vernice naturale e filtri per caffè. Un design sostenibile e al femminile, con un 33% di donne a capo delle compagnie e il 29% alla guida di uffici di design.