In Triennale la Dolce Vita 3.0 di Azimut

MILANO, 19 APR - Al Fuori Salone serata nel segno del grande design nautico, su iniziativa di Azimut/Benetti. Per una sera lo yacht di 21 metri che il gruppo espone all'esterno della Triennale è diventato il simbolo stesso della Fiera del design più importante al mondo. Anche per questo all'evento "la Dolce Vita 3.0" ha voluto essere presente anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. "Per noi è stato un impegno portare a Milano questa barca - ha detto la vicepresidente di Azimut, Giovanna Vitelli -. Abbiamo dovuto trasportarla in due tranche, per poi montarla in loco. Ma crediamo ne sia valsa la pena. Perché uno yacht come questo non è solo un'imbarcazione di lusso, è progetto industriale, occasione di ricerca, prodotto manifatturiero, oggetto di design. C'è dietro un lavoro accuratissimo, tutto made in Italy. Ci tenevamo a far vedere tutto questo ad un appuntamento mondiale come il Fuori Salone". All'evento, organizzato da FeelRouge, hanno partecipato i designer Achille Salvagni, Alberto Mancini, Vincenzo De Cotiis.