Vangi per Pesaro, rapporto artista-città

PESARO, 19 APR - Pesaro celebra il suo sodalizio con l'artista Giuliano Vangi, di origini toscane, che la scelse come sua città di adozione, con una doppia mostra antologica di una quarantina di opere, tra disegni e sculture, in programma dal 21 aprile al 10 giugno. Intitolata 'Vangi per Pesaro', l'esposizione viene ospitata in due sedi: il Centro Arti visive Pescheria, che grazie ai suoi spazi raccoglie 12 sculture di grandi dimensioni e altrettanti disegni, alcuni dei quali lunghi più di tre metri, e la Galleria Ca' Pesaro 2.0 con cinque sculture e una decina di disegni. Il filo conduttore delle opere è quello dell'essenza dell'uomo e del suo rapporto col mondo, che dà vita a modelli stilistici, ottenuti anche utilizzando materiali diversi, in cui l'armonia delle forme si mescola alle inquietudini della contemporaneità, tra bellezza e instabilità, tra poesia e crudeltà. La mostra segue l'installazione della monumentale 'Scultura della memoria' in piazza Mosca.