Apt, Leone confermato presidente

ROMA, 19 APR - L'assemblea dell'Associazione Produttori Televisivi ha confermato Giancarlo Leone nel suo ruolo di presidente dell'Apt per il biennio 2018-2020. Giancarlo Leone, 62 anni, è manager televisivo e cinematografico e amministratore delegato di Q10Media, società da lui fondata nel 2017. In passato è stato vicedirettore generale della Rai, ad di Rai Cinema, direttore di Rai1. Tra i punti del suo programma, la centralità del ruolo delle produzioni audiovisive indipendenti nell'ambito del nuovo scenario di mercato in netta crescita, l'azione proattiva sui mercati internazionali, un'attività sempre più incisiva sull'applicazione del tax credit di prossima emanazione, l'intenzione di continuare a lavorare per costruire un proficuo dialogo con Rai, con le emittenti private e con le nuove piattaforme trasmissive, la volontà di portare avanti la battaglia per l'abolizione dello split payment, la sempre maggiore valorizzazione del MIA - Mercato Internazionale dell'Audiovisivo e il rilancio del FictionFest.