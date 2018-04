Cineteca Bologna dedica rassegna al '68

BOLOGNA, 19 APR - Una lunga retrospettiva al Cinema Lumiere, dal 22 aprile al 20 maggio, per ricordare il '68 tra capolavori di celluloide e pellicole d'impegno politico. A presentarla è la Cineteca di Bologna che celebrerà una delle date simbolo del Novecento, un anno in cui sullo schermo si affacciarono film come 'C'era una volta il West' e 'Il mucchio selvaggio', 'Easy Rider' e 'La notte dei morti viventi' e salirono alla ribalta nomi come quelli di Ken Loach, Marco Bellocchio, Carmelo Bene. Primo giornata della kermesse domenica con un doppio appuntamento: 'Easy Rider' di Dennis Hopper e 'C'era una volta il West' di Sergio Leone. Tra i film in rassegna 'Nostra Signora dei turchi' con Carmelo Bene; 'La notte dei morti viventi' di George Romero; 'Il mucchio selvaggio' di Sam Peckinpah; 'Kes' di Ken Loach; 'I pugni in tasca' di Marco Bellocchio; 'Rosemary's Baby' di Roman Polanski; 'Hollywood Party' di Blake Edwards; 'La caduta degli dei' di Luchino Visconti e 'La cinese' di Jean-Luc Godard.