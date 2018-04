Libri, Cominciamo bene!, colazione è veg

ROMA, 19 APR - Dolce e salato senza burro, latte e uova: certo che si può. 'Cominciamo bene!', la guida completa alla colazione 100% vegetale dolce e salata, è il nuovo libro del magazine di cultura e cucina vegana Vegolosi.it, per la prima volta pubblicato da Edizioni Sonda. Cento ricette, rigorosamente stagionali e senza derivati animali, dedicate al primo pasto della giornata. Non solo un ricettario, ma un 'viaggio' gustoso con tante idee per iniziare la giornata con il piede giusto, suddivise per stagioni e occasioni speciali, con una sezione dedicata alle colazioni del mondo. Vengono proposte diverse colazioni pensate in base a stili di vita ed esigenze differenti, da quella per la donne in gravidanza a quella per gli over 60, per gli sportivi e per chi vuole stare attento alla linea. Vegolosi.it: è il primo magazine online italiano di cultura e cucina vegana, nato nel 2013 da un'idea di Federica Giordani.