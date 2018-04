RomaEuropa 2018 è Between worlds

ROMA, 19 APR - L'apertura nel segno Africa-Occidente con Kirina, del coreografo burkinabé Sergè-Aime Coukibaly, i testi di Felwine Sarr e le musiche dell'icona della world music Rokia Traorè. Poi, il Libano di Omar Rajeh, il Vietnam di Caroline Guiela Nguyen, la Cina di Wen Hui, l'Argentina di Lola Rias e Cecilia Bengolea. Con in mezzo La Mama di New York insieme ai Motus, il Tango glaciale di Mario Martone, Virgilio Sieni con Mimmo Cuticchio, Peter Brook e Ivo Van Hove. Sarà assolutamente ''Between worlds'' il 33/o RomaEuropa Festival, dal 19/9 al 25/11 in 27 luoghi della città con 68 progetti per la prima volta in arrivo da 4 continenti. ''Il tema dei confini oggi è troppo presente nelle nostre vite in modo negativo - spiega la presidente Fondazione RomaEuropa Monique Veaute - Abbiamo deciso di varcare il cuore dell'Europa, per andare a vedere cosa accade nel resto del mondo''. Per ''20 motivi in più per tornare nelle Valli Reatine'', anteprima a giugno nelle terre del sisma per Ascanio Celestini e Alessandro Baricco