Da Bersani a Elisa ospiti Carmen Consoli

ROMA, 19 APR - Bandabardò, Samuele Bersani, Elisa, Max Gazzè, Marina Rei, Daniele Silvestri e Mario Venuti: sono gli ospiti di Carmen Consoli & Friends, il concerto evento che la cantantessa sta organizzando per il 1 giugno a Villa Bellini (Catania), una festa in musica ma anche l'occasione per sostenere la onlus Namasté, che si occupa di ragazzi con disabilità mentali, e raccogliere fondi per l'acquisizione di una nuova sede. Gli ospiti si esibiranno con una big band di ben 11 musicisti: Massimo Roccaforte e Denis Marino alle chitarre, Antonio Marra alla batteria, Adriano Murania alla viola e - insieme ad Emilia Belfiore - al violino, Claudia della Gatta al violoncello, Marco Siniscalco al basso e contrabbasso, Concetta Sapienza ai fiati, Alessandro Monteduro alle percussioni e Max Dedo alla tromba e chitarra acustica. Ogni ospite suonerà alcune delle sue canzoni più celebri, accompagnato dalla band, per chiudere con un pezzo in duetto con Carmen. Non mancherà un set della cantantessa che guiderà al gran finale.