A Reggio Emilia arriva Lime Space

REGGIO EMILIA, 19 APR - Ermal Meta, Caparezza e i Negrita: sono questi i tre nomi che si esibiranno al Lime Space, il minifestival organizzato da Medials Live a luglio alle Fiere di Reggio Emilia. Si comincia il 12 luglio con il vincitore dell'ultimo Sanremo Ermal Meta; spazio sabato 14 luglio con Caparezza e il suo Prisoner 709 Tour; terza data giovedì 19 luglio con il ritorno dei Negrita. Si tratta di tre spettacoli che avranno luogo nell'area di prato delle Fiere reggiane. Il Lime Space, spiegano gli organizzatori, "è un progetto in divenire che in futuro potrebbe essere ospitato anche in altre località. Intanto si comincia a Reggio Emilia, con grande convinzione anche da parte di Terminal One", la società che da gennaio gestisce gli spazi delle Fiere. "Siamo onorati di lavorare con Medials" ha detto il presidente di Terminal One Guido Prati.