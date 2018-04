Stato Sociale lasciati fuori da fabbrica

BOLOGNA, 19 APR - I lavoratori della Magneti Marelli li hanno seguiti affacciati alle finestre: in strada, a fianco dello stabilimento in via Pasubio a Bologna, i musicisti dello Stato Sociale hanno partecipato a un reading di poesie e testi antifascisti per celebrare, con qualche giorno di anticipo, la Festa della Liberazione. Il gruppo bolognese, arrivato secondo al Festival di Sanremo, era stato invitato dalla Fiom-Cgil come ospite esterno della tradizionale assemblea sindacale dedicata al 25 aprile. Dopo la presentazione della richiesta di accesso, un paio di settimane fa, però i vertici di Magneti Marelli, che fa parte del gruppo Fca, ha negato l'accesso ai cantanti. "Abbiamo ricevuto una comunicazione su carta intestata - ha spiegato il segretario bolognese della Fiom Michele Bulgarelli - che gli amici dello Stato Sociale non erano ammessi perché non sono dirigenti sindacali. Oggi si celebrava la Liberazione, è stato un peccato".