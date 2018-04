Bologna laurea ad honorem Boltanski

BOLOGNA, 19 APR - L'artista francese Christian Boltanski sarà insignito, venerdì 11 maggio, della laurea ad honorem in Scienze storiche e orientalistiche dell'Università di Bologna. Pittore, scultore, fotografo e regista, noto al pubblico soprattutto per le sue grandiose installazioni, Boltanski è considerato uno dei maggiori artisti francesi che, già all'età di 14 anni, si dedicava alla pittura come autodidatta. Ha sperimentato nel corso degli anni nuove forme espressive, producendo tantissime opere attraverso svariati materiali, dalla fotografia ai video, dai vestiti agli oggetti trovati, dalle scatole ai cartoni ondulati, dal cinema al teatro. Forte è anche il legame fra Boltanski e Bologna: l'artista francese ha realizzato, fra l'altro, l'installazione permanente con il relitto dell'aereo della strage di Ustica.