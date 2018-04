Picasso, il genio con volto Banderas

ROMA, 19 APR - La prima scena della serie prodotta da Ron Howard e Brian Grazer, in 10 puntate, è dedicata alla venuta al mondo di Pablo Picasso, quando al momento della nascita, per alcuni istanti, viene creduto morto. Il fagottino, avvolto in un asciugamano, viene consegnato dalla levatrice nelle braccia del padre, che tiene in bocca un sigaro. L'uomo aspira sulla bocca del bebè del fumo ed eccolo il suo primo vagito. La nuova stagione di Genius, dedicata a Pablo Picasso, va in onda su National Geographic (Sky, 403) dal 10 maggio ogni giovedì alle 20.55 con protagonista Antonio Banderas che sfoggia una capigliatura laterale bianca attaccata alle tempie. Genius esplora la carriera artistica di Picasso che ha interpretato il mondo dell'arte in un modo totalmente nuovo, alle prese con la reinvenzione costante della nostra percezione dell'arte e della creatività. Banderas, attore spagnolo di fama mondiale, nato e cresciuto a Malaga come Picasso. Nel cast anche Valentina Bellè nel ruolo dell'ultima moglie di Picasso