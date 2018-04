1 Maggio, Ambra-Guenzi a concertone Roma

ROMA, 19 APR - Ambra Angiolini e Lodo Guenzi dello Stato Sociale condurranno il concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany. I due presentatori sono anche autori del programma. Questi i nomi degli artisti ad oggi confermati che saranno sul palco dell'edizione 2018 del Concertone: Fatboy Slim, Max Gazzè & Form, Carmen Consoli, Sfera Ebbasta, Lo Stato Sociale, Cosmo, Le Vibrazioni, Calibro 35, I Ministri, The Zen Circus, Canova, Gemitaiz, Ultimo, Nitro, Achille Lauro e Boss Doms, Gazzelle, Francesca Michielin, Frah Quintale, Maria Antonietta, Galeffi, Mirkoeilcane, John De Leo, Willie Peyote, Wrongonyou, Dardust ft. Jaon Thiele. Il concerto sarà trasmesso in diretta tv da Rai3 e in diretta radio da Radio2 che quest'anno per la prima volta racconterà anche il backstage, in diretta sulla pagina Facebook di Radio2 e sul canale YouTube della Rai e sarà presente in piazza con Andrea Delogu, Ema Stokholma, Melissa Greta Marchetto e Carolina Di Domenico.