Gemitaiz, mi racconto in 'Davide'

MILANO, 19 APR - Ci sono attacchi d'ansia, stanze caotiche, silenzi e isolamenti nel cuore di 'Davide', nuovo album di Gemitaiz in uscita il 20 aprile. "Il periodo di lavoro sul disco è stato piuttosto difficile, un periodo di solitudine e di difficoltà a prendere posto nel mondo - racconta all'ANSA il rapper, al secolo Davide De Luca -. Mi sono sentito particolarmente solo e ho avuto differenti segnali che stavo andando nel baratro: ho fatto quel che dovevo e ora sto meglio". A testimoniare questi stati d'animo sono soprattutto le rime di rap ballad come 'Diverso' e 'Buonanotte', arricchita quest'ultima da una produzione di Frenetik & Orang3 con una chitarra alla Pink Floyd. Dopo l'instore che lo porterà in tutta Italia tra aprile e maggio, Gemitaiz tornerà dal vivo. Primi appuntamenti al Concertone del Primo Maggio a Roma e il 26 maggio al Wired Next Fest di Milano: "Il Primo Maggio per me è un traguardo, anche perché non sono tanto un artista da Concertone: sarà un bel trampolino e una bella festa".