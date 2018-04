Pioggia di petali su borse di stagione

ROMA, 19 APR - Una pioggia di petali si adagia sulle borse di stagione, romantiche e colorate negli stampati floreali. Anche le collezioni Roccobarocco, RB by Roccobarocco e Valentino by Mario Valentino propongono romantiche shopper, clutch e tracolle vestite dei colori di un giardino a primavera. Colori accesi, come il rosso, o a contrasto rosa e nero caratterizzano le proposte firmate roccobarocco, le mini bag con tracolla o le maxi shopper con manici, veri bouquet multicolore. Rose rosse si posano come un immenso prato fiorito sulla shopper in nappa nera RB by Roccobarocco, mentre maxi paillettes applicate creano colorati fiori tridimensionali sulla clutch proposta da Valentino by Mario Valentino.