Biondi, live Roma e Milano a dicembre

ROMA, 19 APR - A causa di improrogabili impegni internazionali, i due concerti di Mario Biondi previsti per il 17 maggio al Palalottomatica di Roma e il 20 maggio al Mediolanum Forum di Assago, Milano sono posticipati rispettivamente al 27 dicembre all'Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia e al 5 dicembre al Teatro degli Arcimboldi. Gli spettatori che hanno acquistato i biglietti per il Palalottomatica e il Mediolanum Forum potranno accedere all'Auditorium Parco della Musica e agli Arcimboldi senza cambiare/sostituire il biglietto. In autunno Mario Biondi sarà impegnato in Italia nel tour teatrale prodotto e organizzato da F&P Group. Queste le prime date confermate: 3 dicembre Teatro Augusteo Napoli, 5 dicembre Teatro degli Arcimboldi Milano, 8 dicembre Teatro Ariston Sanremo, 10 dicembre Teatro Openjobmetis Varese, 12 dicembre Teatro Colosseo Torino, 13 dicembre Obihall Firenze, 19 dicembre Gran Teatro Geox Padova, 22 dicembre Europa Auditorium Bologna, 27 dicembre Auditorium Parco della Musica Roma.