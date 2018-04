Raffaello, nuovi studi Stanze Vaticane

FIRENZE, 19 APR - Nuovi capolavori emergono dal fondo del Museo Horne a Firenze nella mostra 'Raffaello, Rubens, Tiepolo. Studi d'Autore dal '500 al '700', aperta da domani al 31 luglio. L'esposizione propone un percorso di 21 opere che abbraccia tre secoli, dal '500 al '700. In particolare la selezione comprende tutti i disegni di Raffaello presenti nel fondo Horne, oltre a fogli di Giorgio Vasari, Ludovico Carracci, Federico Barocci, Peter Paul Rubens, Pietro da Cortona e Giambattista Tiepolo. Tra i disegni scelti, figurano tre opere di Raffaello per gli affreschi delle Stanze Vaticane, come lo studio preparatorio 'Gruppo di dignitari laici ed ecclesiastici per la 'Giustificazione di Leone III'' solo recentemente restituito al catalogo del maestro urbinate. E del nucleo raffaellesco in mostra fanno parte anche il foglio raffigurante la 'Testa di Musa' e quello con la 'Visione di Ezechiele', disegno ritoccato da Rubens, legato all'omonimo dipinto di Raffaello alla Galleria Palatina di Firenze.