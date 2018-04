Pd Imola candida Lucarelli per sicurezza

BOLOGNA, 20 APR - "Ci vuole un approccio consapevole al tema sicurezza: abbiamo persone che hanno paura, anche quando vivono in posti in cui avrebbero meno motivo di averne. Se hanno paura qualche problema c'è. Basta anche un piccolo crimine per creare tensione: non deve avvenire". Così lo scrittore e presidente della Fondazione E-R vittime reato Carlo Lucarelli, a margine di un evento in Regione, ha commentato un possibile incarico come consulente legalità/sicurezza della candidata sindaco del Pd a Imola (Bologna), Carmela Cappello. In vista delle amministrative, tra esponenti dem e alleati è stato fatto il nome dello scrittore che collaborerebbe a titolo gratuito. "L'approccio che proporrei è quello di andare a vedere le ragioni di quella paura - ha spiegato - per cercare di scoprire qual è la soluzione reale. Non possiamo mettere una pistola in tasca a tutte le persone se poi il problema è un problema culturale, per esempio, o un problema di altro tipo. Troviamo qual è il vero problema e risolviamo quelle paure".