Fed. Europea Circo, un italiano in Cda

TORINO, 20 APR - Paolo Stratta, fondatore e direttore della Fondazione Cirko Vertigo di Torino, è stato eletto per la quinta volta dall'Assemblea generale della Federazione europea delle scuole di circo professionali (Fedec), a Bruxelles, rappresentante italiano nel consiglio di amministrazione della Federazione (50 membri) che quest'anno ha accolto anche come membro partner l'Associazione Circo contemporaneo Italia (Acci). In carica dal 2005 nel cda, Stratta è il più giovane tra i direttori europei e al tempo stesso l'amministratore più navigato della Fedec (resterà in carica fino al 2021). Nel prossimo mandato, insieme ai colleghi di Montreal, Parigi, Londra e Barcellona, si occuperà del sostegno all'inserimento dei giovani artisti nel mondo del lavoro e dell'ampliamento del network a livello mondiale.