Anteprima Torino Jazz nel weekend

TORINO, 20 APR - Un concerto happening della marching band Bandakadabra accompagnata dalle danze scatenate dei ballerini di Lindy Bross e Dusty Jazz, il 21 aprile nei mercati e il 22 nel centro storico, fa da apripista al Torino Jazz Festival 2018, in programma dal 23 al 30 aprile. Sabato 21 al cinema Massimo, nell'ambito del festival a tematiche lgbt Lovers, si tiene inoltre una serata letteraria con musiche dal vivo di alcuni dei protagonisti del Torino Jazz Festival tra cui Enrico Degani e Fabrizio Modonese Palumbo. "Una words session all'insegna dell'armonia delle arti - dice il direttore del Tjf - nel segno della diversità per un'edizione del festival con produzioni originali e in dialogo con il territorio e i jazz club". Tra i grandi nomi attesi ci sono maestri del jazz americano, come Archie Shepp, e della scena europea, come Nils-Petter Molvaer, musicisti che hanno mescolato il linguaggio afro-americano con il rock, la world music e l'elettronica, big italiani come Fabrizio Bosso e Banda Osiris.