Le macchine per scrivere e la guerra

BOLOGNA, 20 APR - Comunicazione in tempo di guerra: le macchine per scrivere dei giornalisti, la criptografica Enigma, le centrali telefoniche da campo. Tutto in una mostra a Bologna (sala Teatini, Strada Maggiore 4), 21-25 aprile, ingresso gratuito dalle 10 alle 18. 40 modelli di macchine per scrivere con cui reporter di guerra descrivevano le battaglie dal campo. La mostra è organizzata dall'Associazione nazionale collezionisti macchine per ufficio (www.compuitalia.it), curata dai collezionisti Domenico Scarzello e Cristiano Riciputi, presidente e segretario dell'Associazione. In mostra macchine costruite da fine '800 in poi: la Virotype, modello francese del 1914, utilizzata nelle trincee della Prima guerra mondiale, o la Corona 3 (1912), resa celebre da Ernest Hemingway. La Olivetti M1 che subì una limitazione nel numero di esemplari costruiti proprio a causa della Prima guerra mondiale e, solo domenica 22 aprile, un esemplare della celebre Enigma, la macchina criptografica tedesca della seconda guerra mondiale.