A Bologna seconda edizione 'In Factory'

BOLOGNA, 20 APR - Cerimonia di premiazione, nell'aula magna dell'Accademia di Belle Arti a Bologna, della seconda edizione di 'In Factory', concorso d'arte rivolto a tutti gli studenti dell'Accademia realizzato con il contributo di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna. Il concorso è nato dalla collaborazione tra l'istituto di formazione e l'azienda per la realizzazione di tre interventi che esprimano al meglio l'identità del nuovo stabilimento di Crespellano nel bolognese, - il primo al mondo per la produzione su larga scala di prodotti 'senza fumo'. 'In Factory' è stato un successo in termini di partecipazione con oltre 100 domande presentate che sono state giudicate da una Commissione Scientifica di selezione e di assegnazione scelta dal Consiglio Accademico. I 9 progetti vincitori riceveranno delle borse di studio del valore complessivo di 22.000 euro, ed i primi 3 selezionati avranno la possibilità di veder realizzate le loro opere d'arte all'interno dei nuovi spazi dello stabilimento.