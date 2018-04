Progetto scrittura Ogr-Stabile Torino

TORINO, 20 APR - Nasce alle Ogr di Torino, dalla collaborazione con il Teatro Stabile, una sorta di cantiere dedicato alla scrittura teatrale contemporanea. Si tratta del progetto triennale Playstrom, curato da Fausto Paravidino, la cui prima sessione si tiene dal 21 al 27 aprile. L'iniziativa promossa dello Stabile torinese è mirata a dare vita ad un 'ecosistema' favorevole al lavoro su nuovi testi, attraverso la creazione di un laboratorio aperto, che si concentrerà sul processo e sulla ricerca drammaturgica, più che sulla creazione di uno spettacolo. L'idea è quella di riunire intorno a un palcoscenico autori, attori, registi, e non solo, per dare vita a sessioni di lavoro intensive e collettive sui testi inediti ed originali. I partecipanti per il primo anno sono stati selezionati attraverso una call pubblica, rivolta ad autori italiani alla quale hanno risposto in 130. Tra questi Fausto Paravidino ne ha scelti 10 con i quali dare il via alla prima sessione.