'Modigliani Opera' su artista 'maudit'

ROMA, 20 APR - Quattro sale con visori per la realtà aumentata, ologrammi in 4k, uno schermo a 360 gradi per un docufilm originale sulla vita di Amedeo Modigliani, dagli esordi al periodo parigino, dalle donne alla fama postuma; suggestioni visive e sonore insieme alle immagini delle opere principali del pittore e scultore livornese; un approfondimento sui numerosi falsi' che gli sono stati attribuiti, con un'intervista a Carlo Pepi, uno dei massimi esperti della sua opera. Sono fra gli elementi che compongono 'Modigliani Opera' spettacolo multimediale allestito nei saloni della Ex Aeronautica Militare della Reggia di Caserta dal 4 maggio al 31 ottobre. La mostra virtuale "viene da un sogno comune, emozionare - spiega Sergio Bernardi, vicepresidente dalla neonata Fondazione Amedeo Modigliani - Ricerca Scientifica, che ha ideato l'esposizione -. Il nostro visitatore ideale è quello che non sa neanche chi sia Modigliani. Vogliamo accompagnarlo e fargli vedere e conoscere quello che un solo dipinto non dice".