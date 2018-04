Con Favino al via il Bif&st 2018

BARI, 20 APR - È Pierfrancesco Favino il protagonista della masterclass che sabato 21 aprile, al Petruzzelli di Bari, apre la prima giornata del Bif&st 2018, dopo la proiezione del film A.C.A.B. All Cops are Bastards di Stefano Sollima. In serata, alle 20.30 sempre al Petruzzelli, per le Anteprime Internazionali, il film Roman J. Israel, Esq. (End of Justice - essuno è innocente) di Dan Gilroy, con Denzel Washington e Colin Farrell, storia di un determinato avvocato attivista dei diritti civili la cui vita viene stravolta da eventi inaspettati che fanno vacillare le sue certezze. Prima della proiezione la consegna dei premi: Luciano Vincenzoni per la miglior sceneggiatura a Susanna Nicchiarelli per il film Nico 1988; Tonino Guerra per il miglior soggetto a Marco Pettenello e Andrea Segre per il film L'ordine delle cose; il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence a Pierfrancesco Favino.