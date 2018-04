Brezzi, gioco rivoluzione del pensiero

ROMA, 20 APR - Varie e numerose sono le discipline che si occupano del gioco: etologia, psicologia, nonché le più ovvie, come la pedagogia e l'antropologia; qui la prospettiva filosofica non deve spaventare perché è un libro in cui la complessità non fa velo alla chiarezza e quindi fruibile anche dai non addetti ai lavori. Tra i giocatori di scacchi di Borges e le poesie di Quasimodo, tra Pirandello studioso acuto dell'umorismo e Baudelaire che ha indagato l'essenza del riso, senza dimenticare Freud e il motto di spirito, nel libro 'Gioco senza regole. Homo ludens tra filosofia, letteratura e teologia (Castelvecchi), Francesca Brezzi "corre il rischio" di esplorare il concetto di gioco ("nemico dei filosofi" come affermava Umberto Eco), al di là della banalità ed evitando una visione estetizzante o puramente esotica, nel senso rimbaudiano di una fuga in paesi lontani per sostituire il duro quotidiano.