Su Rai3 'La difesa della razza'

MILANO, 20 APR - Ci sono i tifosi per i quali 'ebreo' continua ad essere uno dei peggiori insulti e l'imprenditore africano che in Italia si era sistemato, aveva formato una famiglia, ma ora che è diventato papà, ha deciso di tornare definitivamente nel suo paese per non far correre rischi alla sua bimba di 3 mesi. Si è imbarcato pochi giorni fa da Malpensa salutando per sempre l'Italia. Come queste tante altre sono le storie raccolte da Gad Lerner per il suo nuovo programma 'La difesa della razza', in onda da domenica 22 aprile su Rai3 in prima serata. La prima puntata sarà dedicata agli ebrei, a 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali in Italia. Per questo Lerner ha voluto alla presentazione la senatrice a vita Liliana Segre, scampata ad Auschwitz. Poi si parlerà di africani, arabi, zingari, cinesi e del razzismo contro gli italiani.