Cast Scarface riunito a NY 35 anni dopo

NEW YORK, 20 APR - Dopo 35 anni il cast di Scarface si è riunito in occasione della proiezione della pellicola al Tribeca Film Festival di New York. Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer e Brian De Palma si sono ritrovati per il 35/o anniversario al Beacon Theater e il pubblico ha mostrato grande affetto per il film, con frequenti applausi durante la proiezione. La pellicola del 1983 di De Palma, scritta da Oliver Stone, fu un remake dell'omonimo film di gangster del 1932 diretto da Howard Hawks. "Ero completamente preso dalla performance di Paul Muni", l'interprete di Antonio 'Tony' Caronte nella pellicola originale, ha detto Al Pacino: "Dopo averlo visto, ho pensato 'voglio essere Paul Muni, voglio comportarmi così'".