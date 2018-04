Cinema: storia di 'Trickster' Infantino

POTENZA, 21 APR - Un innovatore, oltre che un musicista, con uno sguardo globale sul mondo e sulle melodie etniche che ne hanno fatto un "Trickster" - ovvero una figura che, per gli indiani d'America, era il collegamento tra gli umani e gli dei - della musica contemporanea. Antonio Infantino - poeta e artista lucano morto lo scorso gennaio a 74 anni, leader storico de "I Tarantolati di Tricarico", gruppo di musica popolare e tradizionale - è quindi il protagonista di "The fabulous Trickster", il docufilm scritto e diretto da Luigi Cinque con il sostegno della Lucana Film Commission (Lfc), che sarà presentato in anteprima il 27 aprile nell'ambito del "Bif&St" in programma a Bari. L'iniziativa è il primo progetto del programma dell'Area musica della Lfc, illustrato stamani a Potenza, nel corso di una conferenza stampa. Dopo la proiezione è previsto anche un concerto in onore di Infantino.