A Cannes Fashion for relief con Campbell

ROMA, 20 APR - Naomi Campbell torna a Cannes il 13 maggio per il gala di beneficenza Fashion For Relief (FFR), evento che lo scorso anno ha raccolto fondi per Save The Children e che ha avuto tra gli ospiti-sostenitori la regina Rania Al-Abdullah di Giordania, Leonardo DiCaprio, Donatella Versace, Kate Moss, Uma Thurman, Kendall Jenner, Bella Hadid, Heidi Klum e molti altri. Fashion For Relief è stata fondata nel 2005 e ha raccolto fondi per milioni di euro, sostenendo tra l'altro la lotta contro l'Ebola e il soccorso dopo disastri come il terremoto e lo tsunami in Giappone, il terremoto di Haiti, l'uragano Katrina e i bambini rifugiati vittime di crisi umanitarie. FFR ha organizzato sfilate a Londra, New York, Cannes, Mosca, Mumbai e Dar Es Salaam, in Tanzania. Il tema di questa edizione di FFR è Race To Equality che si concentra su istruzione, salute e cultura, sostenendo Save the Children e Time's Up, tra gli altri enti di beneficienza.