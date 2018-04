Giffoni, ecco prima rosa lungometraggi

SALERNO, 20 APR - La prima rosa di lungometraggi da proporre ai 5601 giurati del Giffoni Film Festival - in programma dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno)- inizia a prendere forma e sono sette le sezioni competitive in cui saranno presentati: Elements +3, Elements +6, Elements +10, Generator +13, Generator +16, Generator +18 (18 anni in su) e Gex Doc (sezione dedicata a docenti e filmgoers. Come da tradizione saranno proprio i giurati, provenienti da 52 Paesi, a decretare i vincitori del Gryphon Award. Si tratta di storie delicate e allo stesso tempo capaci di toccare le corde emotive più profonde. Se, infatti, l'amicizia è tra i temi della sezione Elements +6, storie di formazione capaci di parlare dritto al cuore dei giurati sono al centro dei lungometraggi dedicati agli Elements +10, per fare qualche esempio. Il tema scelto per l'edizione 2018 del Gff è "Aqua", un filo rosso che accompagnerà il Festival fino al 2020, anno in cui Giffoni festeggerà il suo 50ennale.