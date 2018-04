Tu mi nascondi qualcosa, bugie e risate

ROMA 20 APR - 'Tu mi nascondi qualcosa', opera prima di Giuseppe Loconsole in sala dal 25 aprile in 200 sale con Eagle Pictures, è una commedia corale degli equivoci basati su menzogna, tradimento e con la verità dietro l'angolo. Nel cast Giuseppe Battiston, Stella Egitto, Sarah Felberbaum, Rocío Muñoz Morales, Rocco Papaleo, Olga Rossi e Alessandro Tiberi. Tutto inizia in una maldestra agenzia investigativa dove Valeria (Felberbaum), fotografa impiegata nell'agenzia investigativa del padre (Ninni Bruschetta), si trova a pedinare la persona sbagliata, scoprendo che la compagna di Francesco (Battiston) lo tradisce. Francesco piomba in depressione e Valeria viene assalita dai sensi di colpa tanto da assisterlo nel dolore. "La struttura di film a episodi - dice Loconsole - l'ho voluta per richiamare le commedie classiche di una volta. Il tema portante di Tu mi nascondi qualcosa è comunque la menzogna con tutte storie che girano intorno un'agenzia investigativa".