Noyz Narcos guida hit parade con Enemy

ROMA, 20 APR - E' il nuovo disco d'inediti del rapper Noyz Narcos, "Enemy", a debuttare in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana, secondo Fimi/Gfk. Il disco è primo anche tra i vinili. New entry anche in seconda posizione con Carmen Consoli e il suo Eco di Sirene, doppio album live con orchestra al femminile. Scivola al terzo posto Laura Pausini con Fatti Sentire, che presenterà dal vivo in anteprima con due date al Circo Massimo di Roma il 21 e 22 luglio. L'ex allieva di Amici Federica Carta torna con il secondo album "Molto più di un film" e si piazza al quarto posto. Il resto della top ten non presenta grossi cambiamenti: Benji & Fede sono quinti con Siamo solo Noise, davanti a Sfera Ebbasta e al suo Rockstar. Mina è settima con il nuovo disco d'inediti Maeba. Stabile Tedua con Mowgli - Il disco della giungla. Chiudono la classifica Bellaria di Vegas Jones e Divide di Ed Sheeran (alla 59/esima settimana dall'uscita). Tra i singoli, la posizione più alta è per X di Nicky Jam & J. Balvin.