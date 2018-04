Pif e Gabbani aprono festival Lovers

TORINO, 20 APR - Pif e Francesco Gabbani, insieme alla prima nazionale del film 'Postcards from London' di Steve McLean, hanno dato il via al Cinema Massimo, a Torino, al 33/o Lovers, festival a tematiche lgbt. "In un paese davvero civile - ha detto Pif - un festival come questo non avrebbe un significato sociale, ma solo artistico, invece essere omosessuale qui è ancora un problema. Di meno nelle città e di più nelle periferie. Mi sembra questa oggi la differenza maggiore piuttosto che tra nord e sud. Penso che essere gay a Palermo sia meno difficile che nelle campagne lombarde. C'è ancora un po' di strada da fare". "Non sono gay, ma sono contento di essere qui con voi perchè ci sono ancora diritti da conquistare", ha aggiunto Gabbani, prima di eseguire un mini set acustico di 3 brani tra cui 'Occidentalis's Karma'. In platea anche le assessore alla Cultura di Regione Piemonte e Città di Torino, Antonella Parigi e Francesca Leon. Il festival chiude il 24 aprile.