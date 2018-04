Cagliari, magia del violino di Takezawa

CAGLIARI, 21 APR - Grande successo ieri sera al Teatro Lirico di Cagliari e tantissimi applausi per il violino virtuoso di Kyoko Takezawa. Molto apprezzato anche il giovane direttore coreano Min Chung al suo debutto sul podio cagliaritano. La sua rigorosa lettura ha dato luce al talento e alla coinvolgente interpretazione della violinista giapponese. Min Chung ha diretto con eleganza l'Orchestra del Lirico in un suggestivo e impegnativo programma incentrato sulla musica di Cajkovskij. A dare il la alla serata il celebre Concerto in Re maggiore per violino e orchestra op. 35, seguito dalla Seconda Sinfonia in do minore "Piccola Russia" op.17. Il fascino del tardo Romanticismo russo ha sedotto il numeroso pubblico che ha accolto con calore e entusiasmo la performance della solista e dell'ensemble. L'artista nipponica, già applaudita a Cagliari nel 2016, in questa affascinante esecuzione ha suonato il violino Stradivari "Lady Tennant" del 1699.