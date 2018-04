Giornata Libro con Maraini, auguri Papa

ROMA, 21 APR - Parte con un augurio speciale la Giornata del Libro e del Diritto d'Autore 2018 patrocinata dall'Unesco, che si celebra il 23 aprile, quello che Papa Francesco, tramite la Segreteria di Stato Vaticana, ha inviato al presidente del Centro per il libro e la lettura, Romano Montroni. Una lettera in cui auspica che "tale circostanza possa costituire l'occasione per una più piena presa di coscienza sul significato che il libro e più in generale la lettura, riveste per la costruzione di un mondo e di una società più giusta e fraterna". L'augurio va anche all'ottava edizione del Maggio dei Libri, campagna di valorizzazione della lettura promossa dal Centro per il libro e la lettura del Mibact che apre il 23 aprile con claim Vo(g)liamo leggere e terminerà il 31 maggio. Nella Giornata Mondiale del Libro si potrà incontrare anche Dacia Maraini, bibliotecaria per un giorno all'Istituto Cervantes a Roma. La scrittrice, premio Strega e Campiello, sarà ospite in un incontro della Biblioteca Maria Zambrano del Cervantes.