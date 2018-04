Nuova data tour Italia di LP in Sicilia

ROMA, 21 APR - Alle sei date gia' annunciate del tour italiano la cantante americana LP aggiunge un nuovo appuntamento: la cantautrice statunitense salira' sul palco dell'Anfiteatro Falcone e Borsellino, di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il 18 luglio prossimo. Dopo più di un anno dall'uscita dell'Album certificato Oro (Fimi) con 6 dischi di platino e un disco d'oro per 'Lost On You', 'Other People' e 'Strange' continuano i live della cantautrice Americana. A pochi i giorni dall'uscita di 'Lost On You' Deluxe Version che comprende 4 brani inediti, 2 esclusive versioni live di 'Muddy Waters' e 'Lost on You' ed il Dvd del concerto tenutosi la scorsa estate al Lucca Summer Festival, LP annuncia il suo ritorno in tour in Italia con quattro appuntamenti, prodotti da D'Alessandro e Galli che permetteranno di ascoltare dal vivo l'artista che celebra' due anni di successi. Il tour partirà il 26 giugno da Roma, Cavea dell'Auditorium, Very special guest Tom Walker.