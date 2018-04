Via a mostra su 'Nuovo cinema Paradiso'

BARI, 21 APR - C'era anche Pippo Baudo questa mattina a Bari per l'inaugurazione della mostra fotografica '30 anni nel Paradiso del cinema', dedicata al film Nuovo cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. L'evento rientra nell'ambito del Bif&st, il Bari international film festival, dove lo stesso Tornatore presenterà la versione restaurata del suo capolavoro che fu proiettato il 29 settembre del 1988, in anteprima mondiale, proprio a Bari. Lo hanno ricordato il direttore artistico del Bif&st, Felice Laudadio, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e Ninni Panzera, curatore della mostra che viene presentata in Italia per la prima volta dopo l'esposizione a Los Angeles nel 2014. "Forse - ha detto Emiliano - attraverso questo film abbiamo capito che il destino del Sud, e anche di quei Sud più difficili da cambiare, può essere variato attraverso dosi massicce di cultura e di educazione alla bellezza. Questa educazione alla bellezza è la nostra vocazione".