Teatro Regio Torino,'momento è delicato'

TORINO, 22 APR - "Il momento che vive oggi la principale istituzione culturale cittadina, il Teatro Regio, è molto delicato". Lo afferma, in una nota, l'assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi. Nei giorni scorsi Valter Vergnano ha annunciato le dimissioni da sovrintendente con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del mandato e martedì è in programma una riunione del Comitato di indirizzo dell'ente teatrale per discutere la successione. "Negli anni passati il Teatro ha raggiunto una qualità artistica riconosciuta a livello internazionale, e oggi i soci e il comitato di indirizzo della Fondazione sono chiamati ad una scelta difficile che chiede grande responsabilità - sostiene la Parigi -. Il rischio è quello di perdere quanto siamo riusciti a conquistare. Crediamo dunque necessario procedere con cautela e approfondire le possibilità tra soci per fare la scelta migliore. Come Regione Piemonte non abbiamo nessuna pregiudiziale, tranne un obiettivo: fare il meglio per il Teatro Regio".