Station 19, spin-off di Grey's Anatomy

LOS ANGELES, 22 APR - "I medici salvano le vite, i pompieri le strappano alla morte". Recita così il trailer di Station 19, attesissimo spin-off di Grey's Anatomy, ambientato in una stazione dei vigili del fuoco a tre isolati dal Grey Sloane Memorial, l'ospedale di Grey's Anatomy. Già in onda da qualche settimana negli Stati Uniti debutterà in Italia il 23 aprile(su FoxLife, il lunedì alle 21.50) e il suo successo è già decretato dagli ingredienti che hanno funzionato per la serie principale e per tutti gli altri piccoli capolavori del mondo di "Shondaland", come affettuosamente i fan identificano le serie tv create da Shonda Rhimes, regina indiscussa della serialità dell'ultimo decennio. Dopo Grey's, Private Practice, Scandal e Le regole del delitto perfetto (ovvero medicina, politica e mondo legale) ora la produttrice afro-americana ha deciso di dedicare un capitolo al mondo dei vigili del fuoco.