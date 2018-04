Ischia Humanitarian a Bocelli Foundation

NAPOLI, 22 APR - E' stata assegnata alla 'Andrea Bocelli Foundation' per i suoi progetti di solidarietà in Italia e nel mondo, l'Ischia Humanitarian Award: il riconoscimento sarà consegnato al tenore toscano e a Veronica Berti il 17 luglio nel corso della 16esima edizione del Global Film & Music fest (15-22 luglio). ''Siamo felici di premiare la straordinaria attività della Andrea Bocelli Foundation che dal 2011 sostiene progetti contro la povertà, l' analfabetismo, il disagio sociale, ad Haiti ed in altri paesi in via di sviluppo, ma anche nelle regioni italiane colpite da terremoti e nel campo della assistenza medica e della ricerca scientifica'' sottolinea Marina Cicogna dell'Accademia Internazionale Arte Ischia. "Andrea e io abbiamo creato la Fondazione per unire persone e risorse al fine di assistere le comunità e le nazioni bisognose e costruire insieme un mondo migliore, più sano e più produttivo" ha affermato Veronica Berti ringraziando l'Accademia.