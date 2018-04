Concerto Uto Ughi a Cascia primo maggio

CASCIA (PERUGIA), 22 APR - Uto Ughi si esibirà a Cascia martedì primo maggio accompagnato dall'orchestra I Filarmonici di Roma. Il concerto è in programma alle 17 nella sala della Pace adiacente al Santuario di Santa Rita. In programma "Le Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi commentate dallo stesso Uto Ughi. Saranno precedute dalla Sonata a quattro di Gioacchino Rossini che sarà eseguita dalla sola Orchestra. La presenza a Cascia del violinista ha l'obiettivo di favorire "l'avvio di un percorso di rinascita della città di Cascia e del territorio circostante così brutalmente deturpato dal terremoto". Il concerto si inserisce nell'edizione 2018 del progetto Omaggio all'Umbria cominciato con il concerto di Pasqua nel Duomo di Orvieto. A Cascia, volontari dell'Unicef che patrocina il progetto raccoglieranno offerte per i bambini delle aree terremotate. (ANSA).