Elio e le storie tese: il tour d'addio il 17 maggio al Metropolitan di Catania

Trentotto anni di vita instabile, irriverente, vissuta come una lampada perennemente accesa sulla quotidianeità. Dopo il sold out del Mediolanum forum di Milano, dello scorso dicembre, è il momento di salutare gli italiani casa per casa.

"Arrivedorci", è il loro recente documento, dove oltre la canzone portata in quel di Sanremo, è presente l'inedito "Il circo discutibile", insieme ai classici della band in versione live.

Elio e le storie tese, toccheranno terra di Sicilia, con una data al teatro Metropolitan di Catania, originariamente previsto al Pal'Art di Acireale, il 17 maggio.

Nessuna variazione per la prevendita dei biglietti.

Per chi volesse il rimborso del previsto concerto ad Acireale, può chiederlo entro il 21 maggio.