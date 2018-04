Per Matera 2019 ticket unico da 19 euro

MATERA, 23 APR - I visitatori che saranno a Matera nel 2019 potranno acquistare un biglietto unico, dal costo di 19 euro e valido per tutto l'anno, per assistere agli eventi legati al programma di "Capitale europea della cultura 2019". I biglietti saranno in vendita dal prossimo settembre. Lo hanno annunciato ai giornalisti, a Matera, il sindaco, Raffaello De Ruggieri, e il presidente della Fondazione "Matera-Basilicata 2019", Salvatore Adduce, illustrando i risultati della relazione sullo stato di avanzamento del progetto "Matera 2019" presentato nei giorni scorsi a Bruxelles insieme ai contenuti del bando per l'allestimento della "Cava del sole" da destinare a luoghi per lo svolgimento di spettacoli.