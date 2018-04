Intitolata a Albino Longhi palazzina Tg1

ROMA, 23 APR - Dal 23 aprile si chiamerà Palazzina Albino Longhi la sede che negli studi Rai di Saxa Rubra ospita la redazione del Tg1, da lui guidato per ben tre volte, nell'82, nel '93 e nel 2000. ''Quello che tutti ricordano di Albino Longhi è il mix di straordinaria simpatia, forza e grande livello professionale'', dice il direttore del Tg1, Andrea Montanari, nel corso della cerimonia di intitolazione, alla quale hanno partecipato amici, colleghi e 'allievi', da Antonio Di Bella a Enrico Mentana, insieme ai figli Benedetta, Gabriele e ai nipoti del giornalista scomparso a gennaio a 88 anni. "Ricordo il reportage sul G8 di Genova - prosegue - era un giornalista che non aveva dubbi quando si trattava di mandare in onda una denuncia forte". ''Uomo di emergenze e decisioni importanti", concorda il dg Rai, Mario Orfeo, citando l'intervista di Biagi a Gheddafi. Un direttore, aggiunge la presidente Monica Maggioni, ''capace di tradurre in ogni lavoro la sua visione delle cose, del mondo e del rapporto con la realtà''.