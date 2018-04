Ligabue a serata inaugurale Baff

MILANO, 23 APR - E' stata fatta una scelta di contaminazione, con aspetti popolari e di ricerca, nelle parole di Steve Della Casa, co-direttore con Paola Poli, nella XVI edizione del Baff, il Busto Arsizio Film Festival, che dal 5 al 12 maggio proporrà nove film, selezionati fra una trentina, di cui quattro inediti, altri sei dedicati agli studenti, quattro documentari e dodici cortometraggi scelti fra un centinaio. I lavori - l'ingresso è libero - verranno proiettati non solo nel Varesotto in quattro sale d'Essai e al teatro sociale Cajelli di Busto e a Castellanza, ma anche a Legnano (Milano) e all'Anteo di Milano dove si è svolta la presentazione. Se l'anno scorso arrivò Carlo Verdone a contagiare con il suo entusiasmo, ospite della serata inaugurale intitolata 'Da Radiofreccia a Made in Italy', sarà un altro personaggio: il cantante e cineasta Luciano Ligabue che riceverà il 'Premio Dino Ceccuzzi Platinum all'eccellenza cinematografica' e con il pubblico parlerà del suo rapporto con il mondo del set.