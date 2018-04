Primo ok aumento di stipendi alla Scala

MILANO, 23 APR - Potrebbe essere il 4 maggio il giorno in cui i dipendenti della Scala sapranno se ci sarà l'aumento di stipendio che hanno concordato con il sovrintendente Alexander Pereira. E' arrivato l'ok del cda all'ipotesi prospettata da Pereira, anzi come ha detto dopo la riunione il sindaco Giuseppe Sala, che è presidente del teatro, dal consiglio è stato espresso "all'unanimità un giudizio favorevole". Però, ha aggiunto, adesso la palla passa alla Corte dei Conti. La sua speranza è che l'ok della Corte arrivi prima dell'assemblea dei soci (fissata il 4 maggio) che dovrà dare il via libera definitivo. Gli aumenti dovrebbero essere abbastanza significativi e soprattutto non come premi di produzione ma nelle voci principali del contratto. "Le coperture - ha spiegato il sindaco - devono derivare da un'ipotesi di fondi da pubblico e privato e anche da un'azione di contenimento dei costi". Il cda ha anche esaminato il bilancio 2017 "positivo" e soprattutto, ha concluso Sala, con un patrimonio in crescita a 108 mln.