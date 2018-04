A Bologna unica data italiana Omar Hakim

BOLOGNA, 23 APR - Unica data italiana per Omar Hakim e la pianista Rachel Z, martedì 24 aprile al Bravo Caffè di Bologna. Hakim è uno dei batteristi più importanti degli ultimi quarant'anni, famoso per avere suonato con i Weather Report e Miles Davis, ma anche per le sue collaborazioni con Sting, David Bowie, Dire Straits, Herbie Hancock, Madonna, Bruce Springsteen, Michael Jackson, Bryan Ferry. Ampiamente acclamato per la sua versatilità, abilità e groove, ha lasciato l'impronta in centinaia di registrazioni. Rachel Z si è invece fatta conoscere al grande pubblico al fianco di Wayne Shorter e Peter Gabriel; la collaborazione con l'ex Genesis, in particolare, le ha offerto l'opportunità di suonare dinanzi a migliaia di persone facendosi conoscere da un vastissimo pubblico. Completano il quartetto Oz Experience il chitarrista francese Louis Winsberg e il bassista Linley Marthe, che è stato membro del Joe Zawinul Syndicate.