Con Solaris, Tarkovskij incontra l'arte

FIRENZE, 23 APR - Unisce le visioni del cinema di Andrej Tarkovskij a quelle dell'avanguardia non conformista russa la mostra "Un nuovo volo su Solaris", in programma a Firenze dal 28 maggio al 31 luglio nella Sala della Musica di Palazzo San Firenze. Promossa dalla Fondazione Franco Zeffirelli che la ospita nella propria sede e dal Museo Anatolij Zverev AZ di Mosca, la mostra prende le mosse dalle atmosfere avveniristiche di Solaris, il film del 1972 nel quale Tarkovskij aveva scelto una serie modelli esemplari dell'arte mondiale da far rivivere su un altro pianeta. Partendo da qui, sono state selezionate per l'occasione fiorentina le testimonianze artistiche dell'avanguardia non conformista, sviluppatasi tra gli anni '60 e gli anni '80: nel percorso, accanto ai 22 schermi dell'ideale stazione spaziale che apre l'esposizione con i lavori di Tarkovskij, anche 32 dipinti e 2 sculture, opere dei maestri del 'rinascimento sovietico', da Anatolij Zverev a Francisco Infante, da Dmitrij Plavinskij a Dmitri Krasnopevcev.